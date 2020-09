Gil Vicente sem novos casos de Covid-19

O Gil Vicente não tem novos casos positivos de Covid-19, segundo apurou Bola Branca junto de fonte do clube gilista.

O clube de Barcelos anunciou, no domingo, que tinha um total de 15 infetados com o novo coronavírus, sendo que a bateria de testes realizada na terça-feira deu conta que o clube não tem mais qualquer caso positivo.

Nesse sentido, o Gil Vicente retoma os treinos esta quarta-feira, sem os dez jogadores infetados, que continuam em isolamento.

A equipa de Rui Almeida estreia-se no campeonato no sábado, em Alvalade, contra o Sporting, que tem sete jogadores infetados com Covid-19.

Após reunião com o secretário de Estado da Saúde, Pedro Proença, presidente da Liga de Clubes, mostrou-se esperançoso na realização do jogo.



"Os jogadores serão testados amanhã [terça-feira], de imediato, para que possam estar disponíveis para a próxima jornada. Se os plantéis estiverem aptos, partirão para jogo. Tudo depende da evolução do quadro epidemiológico, mas testando os jogadores e dando negativo, com certeza que teremos jogo", assegurou o presidente da Liga.

O protocolo de retoma do campeonato prevê que, em caso de existirem casos de Covid-19 serão "sempre aplicadas as leis de jogo, nomeadamente, a Lei 3 das Leis de jogo (n.º mínimo de 7 jogadores, 1 guarda redes e 1 capitão)".