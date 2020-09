Trincão destaca-se em vitória de pré-época do Barcelona

Francisco Trincão destacou-se na vitória do Barcelona sobre o Girona, por 3-1, em jogo da pré-temporada.

O extremo internacional português, de 20 anos, contratado ao Braga por 31 milhões de euros, foi titular e fez a assistência para o primeiro golo "blaugrana", apontado por Philippe Coutinho, aos 21 minutos.

Sobre o intervalo, Messi ampliou a diferença no marcador - foi o primeiro golo desde que manifestou intenção de sair, que depois retificou -, mas Sáiz empatou a abrir a segunda parte. Cinco minutos depois, Messi repôs a vantagem de dois golos do Barcelona.

Esta foi a segunda vitória do Barcelona de Ronald Koeman nos dois jogos de pré-época disputados. Ambas com o mesmo resultado.

O Barcelona estreia-se no campeonato a 27 de setembro, com a receção ao Villarreal. Devido à participação na "final eight" da Liga dos Campeões, a equipa catalã entra diretamente na terceira jornada e só disputará as duas primeiras em junho de 2021.