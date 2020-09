Polémica no PSG-Marselha provoca festival de suspensões

Já se conhecem as consequências da confusão que se instalou nos últimos minutos do jogo entre Paris Saint-Germain e Marselha, no último domingo. Jogadores de ambas as equipas foram suspensos.

Durante os descontos da partida, que o Marselha, de André Villas-Boas venceu (0-1), foram exibidos cinco cartões vermelhos. Di María terá cuspido em Álvaro González, que em torno terá dirigido insultos racistas a Neymar, que lhe deu um murro. Benedetto empurrou Leandro Paredes, que se levantou para lhe dar um soco e, instalada a confusão, Kurzawa e Amavi andaram aos murros e pontapés.

Esta quarta-feira, ficou a saber-se que foram quase todos corridos a sanções. A pena mais pesada foi para Kurzawa (PSG): seis jogos. Amavi (Marselha) foi castigado por três partidas. Neymar e Paredes, ambos do PSG, foram suspensos por dois jogos, mais outro com pena suspensa. Já Benedetto (Marselha) falha apenas um encontro.

Além disso, a Liga francesa decidiu abrir investigação aos insultos racistas que Álvaro González alegadamente dirigiu a Neymar.

Di María, que terá cuspido no central do Marselha, foi convocado para a próxima reunião do Conselho de Disciplina da Liga francesa.