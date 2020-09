Ferecnvàros avança, Estrela Vermelha fica pelo caminho

Resultados dos encontros da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Destaque para a vitória do Omonia, com Vítor Gomes no 11, que eliminou o Estrela Vermelha.

Caminho dos Campeões (16 setembro)

Omonia (Chipre) 1-1 Estrela Vermelha (Sérvia) (4-2 g.p)

Ferecnvàros (Hungria) 2-1 Dínamo Zagreb (Croácia)

Maccab Tel Aviv (Israel) 1-0 Dínamo Brest (Bielorrússia)

Qarabag (Azerbaijão) 0-0 Molde (Noruega) (5-6 g.p.)

Midtjylland (Dinamarca) 3-0 Young Boys (Suíça)

Caminho das Ligas (15 setembro)

Dínamo Kiev (Ucrânia) 2-0 AZ Alkmaar (Holanda)

PAOK (Grécia) 2-1 Benfica (Portugal)

Gent 2-1 Rapid Viena (Áustria)