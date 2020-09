Aston Villa contrata Emi Martínez ao Arsenal

O Aston Villa anunciou a contratação do guarda-redes argentino Emiliano Martínez, proveniente do Arsenal. O guardião de 28 anos assinou um contrato válido por quatro épocas, até 2024.

O guarda-redes chegou a ser opção esta época com Arteta e foi titular na Supertaça, conquistada frente ao Liverpool, em Wembley.

Dean Smith, treinador dos "villains", explicou a transferência, em declarações aos meios do clube: "Estamos muito satisfeitos co mesta contratação. Sabemos o quanto o Arsenal o valorizava e vimos as suas prestações incríveis na última temporada".

"Aproveitamos a oportunidade, porque é raro conseguir comprar um guarda-redes do topo que ainda não chegou à maturidade total e, nesse sentido, pode ser valioso a longo-prazo", afirmou.

Emi Martínez afirmou-se como titular no Arsenal na última temporada, depois da lesão de Bernd Leno, tendo somado 23 jogos. O guardião foi titular e decisivo na final da FA Cup, conquistada frente ao Chelsea.

O argentino chegou ao Arsenal em 2010, proveniente da formação do Independiente. Estreou-se na equipa principal em 2012/13, ainda com Arsène Wenger no comando. Seguiram-se empréstimos ao Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham United, Wolves, Getafe e Reading.