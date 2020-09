PCP quer renacionalização do Novo Banco no OE2021

O PCP vai insistir na renacionalização do Novo Banco no Orçamento do Estado de 2021 e considera que a votação de uma resolução nesse sentido, sexta-feira, no parlamento, é "um momento para clarificar" as posições do PS.

Amanhã, quinta-feira, é discutido um projeto de resolução dos comunistas a recomendar ao Governo a "reversão da alienação do Novo Banco, a sua transferência para a esfera pública" e esse é "um momento importante para clarificar a decisão definitiva" para o banco, afirmou o líder parlamentar do PCP, João Oliveira, numa conferência de imprensa para apresentar iniciativas legislativas.

E o debate do Orçamento, em outubro, é outro momento em que a bancada comunista promete "continuar a intervir" para a proposta de reversão "seja considerado", acrescentou.