Rui Gomes da Silva. "Luís Filipe Vieira tornou-se no grande problema do Benfica"

Só há um caminho para Luís Filipe Vieira: a saída do Benfica. Depois de falhar o acesso à Liga dos Campeões, com a derrota contra o PAOK, Rui Gomes da Silva, um dos adversários de Vieira nas eleições para a presidência, considera que o atual líder perdeu as condições que dispunha para continuar.

Em entrevista a Bola Branca, Gomes da Silva considera que Vieira é atualmente o "maior problema" do Benfica.

"Luís Filipe Vieira não tem mais condições para ser presidente do Benfica, e já não tem há algum tempo. Deixou de ser a solução e não se tornou parte do problema, mas sim o grande problema do Benfica", diz.

O candidato à presidência das águias acredita que Luís Filipe Vieira lidera o Benfica com o seu interesse pessoal como prioridade.

"Com esta situação de crise de pandemia, sem saber quando chegarão as receitas do Benfica, Luís Filipe Vieira deu uma corrida louca na direção ao precipício, que está quase a chegar. Com esta derrota, tornou o Benfica numa equipa frágil do futebol europeu de segunda linha. As pessoas cansam-se. Independentemente de ter sido importante para o Benfica, perdeu o sentido do interesse do clube. O norte da sua atuação é o seu interesse pessoal", afirmou.

Mudança de projeto é criticada

O antigo vice-presidente de Luís Filipe Vieira critica a visão demasiado virada para os negócios do atual presidente e aponta para a mudança de projeto como exemplo.

"O Benfica tem de ser um projeto desportivo, não é para fazer bons negócios. A Vieira só lhe interessam os negócios. Não tem rumo. Ele dizia que o rumo era o Seixal, ser campeão europeu com o Seixal, que não iria sair enquanto não fosse campeão europeu. Disse isto há três meses. Depois despediu Bruno Lage, que era o treinador do projeto, e vai buscar Jesus, que é o oposto", critica.