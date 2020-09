Sporting recebe até 12,5 milhões por Acuña e paga um milhão em comissões

O Sporting informou, esta segunda-feira, que recebe, no imediato, 10,5 milhões de euros pela venda de Marcos Acuña ao Sevilha e que terá de pagar mais de um milhão em comissões.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o clube de Alvalade revela que aos 10,5 milhões de euros fixos da transferências acresce um bónus de até dois milhões, dependente da obtenção de objetivos. Estes estão relacionados com a participação do internacional argentino em jogos e com o desempenho do Sevilha na Liga dos Campeões.

Ou seja, o Sporting poderá receber até 12,5 milhões de euros por Acuña, no total.

No mesmo comunicado enviado à CMVM, os leões informam que terão de pagar 1,05 milhões de euros em comissões pelos "serviços de intermediação" da transferência. O valor do Mecanismo de Solidariedade devido a clubes terceiros será suportado por Sporting e Sevilha em partes iguais.

Acuña, de 28 anos, não entrava nos planos de Rúben Amorim e estava a treinar à parte do grupo. O comportamento do atleta, aliado ao seu desejo de sair, levaram a este desfecho.

Depois de três épocas em Alvalade, Acuña segue para o Sevilha, treinado por Lopetegui. A ideia do treinador é utilizar o internacional argentino como lateral-esquerdo, posição em que tem atuado nos últimos tempos.