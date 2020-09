​Extensão de contrato de Pepe é "solução ótima" para o FC Porto

Aos 37 anos, Pepe continua a ser peça fundamental na equipa treinada por Sérgio Conceição. O central está a entrar no último ano de contrato, mas segundo o jornal "A Bola", a SAD azul e branca quer renovar já o seu contrato até 2022.

Pepe nasceu no Brasil e chegou ao futebol português em 2001 para representar o Marítimo.

O seu primeiro treinador em Portugal foi Nelo Vingada que, em declarações a Bola Branca, não mostra surpresa pela possível extensão do vínculo entre o defesa e o FC Porto.

"Não me surpreendeu a evolução dele. Naquela altura, era difícil prever que tivesse a carreira que teve no Porto, Real Madrid e seleção portuguesa mas vi nele um grande jogador e um grande profissional. Mostrou sempre uma enorme vontade de aprender e entrar na cultura portuguesa. A sua integração foi total e perfeita e chegando aos 37 anos a jogar como joga, é uma solução ótima para o FC Porto. Dificilmente iam conseguir no mercado um central com as características dele", referiu.