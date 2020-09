Adão Silva oficializa candidatura à liderança da bandada do PSD e diz que quer unir deputados

O primeiro vice-presidente da bancada do PSD, Adão Silva, entregou esta terça-feira a lista para a direção do grupo parlamentar, cujo primeiro subscritor é Rui Rio, e defendeu uma união entre deputados e coordenação com a direção do partido.

“A minha candidatura é marcada, e quero que seja marcada, por uma lógica de unidade do grupo parlamentar, uma unidade que não se consome apenas no grupo parlamentar como tal, mas que nos deixa mais apetrechados e mais capazes para fazermos o trabalho que temos que fazer enquanto representantes do povo português na Assembleia da República”, afirmou, considerando que o grupo parlamentar do PSD “é muito plural”.

Adão Silva prestava declarações aos jornalistas na Assembleia da República, momentos depois de entregar a lista candidata à direção do grupo parlamentar e indicou que o primeiro subscritor da lista é o presidente do partido, e ainda presidente do grupo parlamentar, Rui Rio, que fez “um excelente mandato num tempo muito difícil”.

O deputado, e atual vice-presidente da bancada, salientou que esta lista se posiciona “numa lógica de continuidade”.

“Eu acho que a minha candidatura não é uma candidatura de rutura é, sobretudo, uma candidatura de continuidade e oxalá que nesse aspeto eu seja capaz de dar essa continuidade, que muito desejo, mas depois cada um tem o seu estilo, naturalmente, e também cada um tem os seus afazeres”, defendeu.

O parlamentar referiu também que fará “tudo o que for possível para que esta lista esteja profundamente coordenada com os órgãos” do PSD, destacando que o grupo parlamentar é um dos órgãos do partido.

“Esta coordenação, esta solidariedade entre todos os órgãos do PSD é, para mim, absolutamente inquestionável e, nomeadamente, com a direção do partido e com o seu presidente”, acrescentou, argumentando que os deputados têm “uma responsabilidade acrescida no que tem a ver com o PSD” e, por isso, a liderança do grupo parlamentar não vai “enjeitar esta responsabilidade”.

Tal como tinha anunciado, Adão Silva propõe a continuidade dos atuais ‘vices’ de Rui Rio - Carlos Peixoto, Luís Leite Ramos, Clara Marques Mendes, Ricardo Baptista Leite e Afonso Oliveira - e acrescentou como novidade nas vice-presidências a deputada Catarina Rocha Ferreira.