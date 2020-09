Queixas dos serviços de saúde aumentam quase 80% desde início da pandemia

A análise do Portal da Queixa ao setor privado de Saúde permitiu identificar que o principal problema relatado pelos consumidores, no que se refere a hospitais e clínicas privadas, está relacionado com a faturação errada de valores indevidos (43%). Seguem-se as cobranças de taxas de kits de proteção Covid-19 (23%) e o alegado mau atendimento (12%).

De acordo com o mesmo estudo, desenvolvido pela equipa do Portal da Queixa, as farmácias, os hospitais públicos, os centros de saúde o os hospitais privados são as entidades com maior número das reclamações. As farmácias, comparativamente com o período homólogo, registam o maior crescimento do número de queixas, uma subida de 284%.

O principal problema reportado foi a venda de máscaras (58%), devido ao enorme tempo de espera e escassez do produto, seguindo-se o exponencial aumento dos preços praticados do álcool gel desinfetante, que geraram 37% das queixas.

Os centros de saúde registaram como principal motivo de reclamação a dificuldade de contacto para a marcação de consultas (56% das queixas).

No topo das insatisfações dirigidas aos hospitais públicos, o mau atendimento e o serviço prestado representaram 21% das reclamações dos consumidores.

A nível geográfico, o Portal da Queixa identificou que os distritos em que os portugueses mais reclamaram do setor público de Saúde foram: Lisboa, Porto e Setúbal.

Evolução do número de novos casos de Covid-19 em Portugal