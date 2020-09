Padre acusado de burla diz que acusação é "profundamente errática e injusta".

O padre António Teixeira considera a acusação de que é alvo "profundamente errática e injusta".

A declaração foi feita pela defesa do sacerdote no arranque do julgamento em que é acusado pelo Ministério Público de furto qualificado, abuso de confiança e branqueamento de capitais.

O sacerdote terá, alegadamente, furtado peças de obra sacra e desviado milhares de euros das paróquias de Carcavelos e Campo de Ourique, por onde passou entre 2011 e 2017, para a compra de bens, entre os quais, carros topo de gama.

No total, António Teixeira terá arrecadado bens no valor de quase meio milhão de euros.

O julgamento do sacerdote começou esta terça-feira, no Campus da Justiça, em Lisboa.

António Teixeira, 54 anos, não quis prestar declarações no arranque do julgamento.

O Patriarcado de Lisboa revelou ter tido conhecimento do desaparecimento de obras de arte em março de 2017.

Atualmente, António Teixeira não tem paróquia atribuída, mas continua a celebrar missa na Igreja da Madorna, em São Domingos de Rana, e na Igreja da Encarnação, em Lisboa.