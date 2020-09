Covid-19. Petição quer licença de maternidade de um ano paga a 100%

Mais de 16 mil portugueses já assinaram petição pública, lançada segunda-feira, com o objetivo de estender o período de licença de maternidade para um ano, paga a 100%.

“É imperativa e urgente a reavaliação da licença de maternidade, enquadrando essa reavaliação no atual cenário e fundos Covid-19”, lê-se no documento que já conta com mais de 16.900 assinaturas.

Segundo os promotores, a medida “deverá ser aplicada a todas as mães que tiveram bebé em 2020, até tempo indeterminado, ou seja, com retroativos”.

O documento faz notar que este tema “chegou a ser discutido na Assembleia da República”, sem que tenha havido desenvolvimentos até ao momento.

Em tempos de pandemia, o assunto torna-se mais premente, porque, lê-se na petição, “deixar um bebé de 4, 5 ou 8 meses numa creche/berçário é prejudicial em todos os vetores associados à maternidade, mas, acima de tudo, é contraproducente num cenário de pandemia, de tamanha instabilidade e tão poucas certezas sobre a Covid-19”.

A petição defende ainda que, "considerando a necessidade do isolamento e/ou distância social, a vulnerabilidade dos bebés e mães/pais neste contexto", é preciso "garantir condições para que as mães permaneçam em licença de maternidade até 12 meses, sem penalizações no valor da sua licença".

“Esta medida será obviamente opcional à semelhança do que acontece atualmente”, assinala a petição.

Atualmente, é possível uma mãe pedir licença de maternidade de quatro meses paga a 100%, de cinco meses paga a 80% ou, caso seja solicitada licença de maternidade alargada, mais três meses, esses meses são pagos a 25%.

“Os vencimentos atuais são de tal forma baixos que este pedido de licença alargada é impossível ou vai colocar as famílias em ainda maior asfixia financeira, num dos momentos mais relevantes da vida familiar de cada agregado familiar e não só”, conclui o documento.