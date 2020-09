Guarda Civil espanhola continua buscas por suposta pantera à solta

Depois de várias testemunhas terem relatado que avistaram o animal, a autarquia daquela localidade espanhola decidiu contactar as autoridades. Duas das pessoas que dizem ter visto a pantera são Álvaro Aguado e a esposa, avança o jornal espanhol Ideal .

O Serviço de Proteção da Natureza da Guarda Civil espanhola continua, esta terça-feira, à procura de uma pantera que terá sido avistada no município de Ventas de Huelma, no último fim de semana.

Um amplo dispositivo da Guarda Civil espanhola, coordenado por agentes do Serviço de Proteção da Natureza, Seprona, retomaram as buscas pela pantera, esta terça-feira de manhã. É o segundo dia que as autoridades procuram a pantera pelo município de Ventas de Huelma, usando também meios aéreos para o efeito.

Está prevista a adição, durante a noite, de câmaras térmicas, para garantir que existe, de facto, uma pantera à solta naquela localidade espanhola.

O prefeito da cidade, Luís Miguel Ortiz, tem feito vários apelos aos cidadãos, através das redes sociais, para que tenham cuidado e que contactem o serviço de emergência caso avistem a pantera.