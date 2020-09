Covid-19. Quase 900 milhões de crianças ainda não regressaram à escola

Veja também:

Quase 900 milhões de crianças em todo o mundo não regressaram ainda à escola devido à pandemia da Covid-19, o que as pode tornar mais vulneráveis ao trabalho infantil e à violência, advertiu hoje a diretora-executiva da Unicef.

Henrietta Fore participou hoje numa conferência de imprensa virtual sobre a Covid-19 e as crianças, juntamente com dirigentes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).

A diretora-executiva do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) disse que "há uma percentagem elevada de países que não têm nenhum plano para a retoma das aulas" e que 872 milhões de crianças ainda não voltaram às escolas, o que as torna "mais vulneráveis" ao trabalho infantil e a abusos sexuais, à violência física e emocional.

"Quanto mais tempo as crianças ficam ausentes da escola, mais dificuldade têm em regressar à escola", sustentou, avisando que "há o risco de que milhões de crianças acabem no abandono escolar devido à Covid-19".

Para Henrietta Fore, deve ser dada "prioridade à reabertura das escolas", mas também "aumentar as possibilidades do ensino à distância", nomeadamente através da rádio e da televisão, quando as escolas se mantenham fechadas.