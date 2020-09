Covid-19. Espanha fecha primeira escola devido a dois professores infetados

Veja também:

A direção do colégio Juan Luis Vives, em Huelva, Espanha, decidiu fechar portas como medida preventiva, depois de dois professores da instituição terem testado positivo para a Covid-19. É a primeira escola espanhola a fechar, desde o início do novo ano letivo, esta semana.

O colégio, que inclui ensino infantil, primário e secundário, aguarda por instruções das autoridades sanitárias espanholas, avança o El Huffpost e a agência EFE.

Segundo a direção da instituição, os casos positivos de infeção foram reportados na segunda-feira, por volta do meio-dia. Tratam-se de dois professores do ensino secundário, que não terão mantido contacto com nenhum dos seus alunos, uma vez que o início das aulas estava marcado para esta terça-feira.