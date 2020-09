Covid-19. Alemanha investe até 750 milhões de euros para desenvolver vacina

Veja também:

A Alemanha anunciou esta terça-feira que vai financiar em até 750 milhões de euros três empresas farmacêuticas do país que estão a desenvolver vacinas contra o novo coronavírus.

A ministra da Ciência alemã, Anja Karliczek, disse que o seu Governo concordou em fornecer às empresas BioNTech e CureVac 375 milhões de euros e 230 milhões de euros, respetivamente, para desenvolverem as suas vacinas.

As negociações com uma terceira empresa, a IDT Biologika, devem ser concluídas em breve, acrescentou a ministra, explicando que esta empresa está a desenvolver uma vacina baseada num modelo que aplica uma proteína do novo coronavírus nas células, para estimular a resposta imunológica do corpo.

O acordo com as três empresas, que obriga a cronogramas específicos, garantirá à Alemanha 40 milhões de doses da vacina, que se somam ao resultado de outros acordos de fornecimento de vacinas celebrados através da União Europeia.

A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 929.391 mortos e mais de 29,3 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.875 pessoas dos 65.021 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.