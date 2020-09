João Sousa derrotado em Roma

João Sousa não tirou proveito da repescagem, como "lucky loser", para o Masters 1000 de Roma, ao perder com John Millman, na 1.ª ronda do quadro principal.

O tenista português, 74 do "ranking" mundial, lutou na terra batida da capital italiana, durante duas horas, num jogo renhido com o australiano, 43.º da classificação ATP. 7-5 e 7-6 foram os parciais do triunfo de Millman.

João Sousa tinha sido eliminado na qualificação pelo norte-americano Tennys Sandgren, mas foi repescado, na sequência da desistência de Richard Gasquet.

O número um nacional continua sem conseguir vencer qualquer jogo num quadro principal de um torneio, depois da retoma do ténis, a nível internacional. Sousa perdeu nas rondas inaugurais do Masters 1000 de Cincinnati, do Open dos Estados Unidos e do ATP 250 de Kitzbuhel.