Tiago Almeida é reforço do Feirense

O Feirense assegurou a contratação de Tiago Almeida, lateral-direito, de 30 anos, internacional por Cabo Verde. O jogador regressa a Portugal, depois de meio ano no Hermannstadt, da primeira divisão da Roménia.

Com vasta experiência na II Liga, Tiago Almeida também já passou pelo escalão principal do futebol português, quando representou Belenenses (2015/16) e Moreirense (2016/17), clube pelo qual venceu a Taça da Liga. Tiago Almeida chega ao plantel de Filipe Rocha para colmatar a saída de Tiago Mesquita.

O lateral, que no início da carreira atuava como extremo, já jogou por Belenenses, Mafra, Tourizense, Pinhalnovense, V. Guimarães B, Ac. Viseu, Chaves, Moreirense e União da Madeira. Tem duas experências na Roménia, no Politehnica Iasi e no Hermannstadt.