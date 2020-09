Ambição de Jesus

O desafio que o Benfica tem pela frente, esta noite, na Grécia, frente ao PAOK, está em destaque nas primeiras páginas dos três jornais desportivos, esta terça-feira. Os encarnados têm de passar esta eliminatória e o "play-off" para chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões, mas Jorge Jesus pensa mais à frente.

"Recuperar o título não chega", escreve "O Jogo". Jesus eleva fasquia dos objetivos da época. "Já não quer ser só campeão nacional", diz. "Jesus sem pressão", titula o "Record". Treinador aceita responsabilidade de ganhar em Salónica. Dawrin e Pedrinho poderão ser as surpresas no 11.

"A primeira final", lê-se na manchete do jornal "A Bola". A 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões decide-se a uma só mão. O PAOK-Benfica é esta noite, às 19h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Os três desportivos anunciam, ainda, que Rúben Semedo está mais próximo de ser reforço do Benfica.

O Sporting também ataca um central. Rúben Amorim pretende contar com Lyanco, defesa do Torino, e os leões voltam à carga, depois de já terem tido contactos com o clube italiano. O Sporting tem estreia oficial agendada para sábado, frente ao Gil Vicente, mas o jogo está em risco devido aos casos de Covid-19 nos dois clubes. O Sporting tem sete jogadores infetados; o Gil tem dez. Será a DGS a decidir se haverá jogo.

Pedro Proença reuniu com o secretário de Estado da Saúde e saiu com a garantia de que o campeonato arranca na sexta-feira.

"O Jogo" conta que Otávio, que está em fim de contrato, será o maestro do FC Porto, mesmo sem renovar. Negociações estão paradas, mas Otávio mantém protagonismo. Toni Martínez foi apresentado no Famalicão, mas a possibilidade de transferência para o FC Porto continua em cima da mesa. "A Bola" informa que o FC Porto pretende renovar com Pepe até 2022.

O Braga contratou Nanu ao Marítimo, destaca o "Record". Em entrevista ao jornal "A Bola", Carlos Mané, do Rio Ave, revela sonho de chegar à seleção nacional.