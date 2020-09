Segunda lesão grave de Ricardo Vaz não lhe retira vontade de jogar

Ricardo Vaz, de 25 anos, não foi feliz na sua entrada na nova época, a terceira ao serviço do OFI Creta. O extremo formado no Estoril-Praia lesionou-se com gravidade logo na partida da primeira jornada, diante do Panetolikos, ao romper o ligamento cruzado de um joelho.

É a segunda lesão grave do jogador, que em 2017/18, no Reus, também sofreu lesão semelhante. Pela frente nova paragem longa, que, no entanto, não desmotiva Ricardo Vaz.

"Infelizmente voltei a magoar-me. Na primeira jornada do campeonato, já a acabar o jogo, rompi o ligamento cruzado e agora tenho de me focar na recuperação que será feita em Portugal. Não quero pensar no que se passou mas sim focar-me no futuro. É uma lesão complicada mas ninguém me tira a vontade de voltar a jogar. Vou ser operado esta semana e vai correr tudo bem", confia.



Ricardo Vaz deixou o Estoril, aos 20 anos, para jogar no Reus. Depois de quatro épocas e meia no clube espanhol, rumou à Grécia. Está em Creta, no OFI, desde janeiro de 2019.