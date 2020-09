Jogador do Hamburgo sobe bancada e agride adepto

Toni Leistner é o protagonista de uma cena que está a correr o mundo. O central do Hamburgo, após a derrota com o Dynamo de Dresden, na Taça da Alemanha, subiu à bancada e empurrou um adepto da equipa contrária.

Leistner estava na zona da "flash interview", após a derrota pesada, por 4-1, quando irrompeu entre adeptos para se dirigir ao seu alvo. A entrevista ocorreu a poucos metros da bancada e o jogador terá sido insultado, enquanto prestava declarações.

A intervenção de outros adeptos e de elementos da segurança privada foi pronta e o Leistner, segundos depois, regressou ao relvado, já depois de, também ele, ter sido empurrado.



Episódio que adquire uma dimensão maior, por acontecer numa altura em que o futebol está sob restrições rigorosas devido à pandemia de Covid-19. Leistner não respeitou, desde logo, as regras de distanciamento social e foi sem máscara que, intempestivamente, subiu a bancada para confrontar o adepto.

Tudo isto a acontecer quando na Alemanha se está a testar o regresso do público ao futebol. Neste desafio da 1.ª eliminatória da taça estavam cerca de 10 mil espectadores nas bancadas do Estádio de Dresden, que tem cerca de 30 mil lugares.

Toni Leistner, de 30 anos, é natural de Dresden e foi jogador do Dynamo. O clube já reagiu e emitiu uma mensagem de compreensão, apesar de reprovar o comportamento do seu antigo jogador. "Na hora do sucesso demos mostrar humildade e gratidão. As pessoas cometem erros, sim, mas Toni Leistner é um menino de Dresden que tem o coração no lugar certo", escreveu o clube, nas redes sociais.

O clube considerou, por outro lado, "vergonhoso" o comportamento de quem insultou o jogador e assume o compromisso de tentar identificar o adepto.

Leistner chegou, esta época, ao Hamburgo, clube que disputa a segunda divisão de Alemanha, a custo zero, depois de terminar contrato com o Queens Park Rangers, de Inglaterra. O Dynamo de Dresden vai jogar na terceira divisão e surpreendeu o adversário, na 1.ª eliminatória da taça.