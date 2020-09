Cavani agora é novela no Grémio de Porto Alegre

"O verão de Edinson Cavani". Este poderá ser o título de uma novela, que até pode ter produção brasileira. As certezas transformadas em dúvidas, os recuos, os avanços, os desejos, os compromissos, os negócios. A definição do próximo clube de Cavani tem todos os condimentos para alimentar uma vasta série de episódios.

Depois de se ter despedido do PSG, de ter recebido proposta do Benfica, de a ter avaliado ao detalhe, de ser associado ao Atlético Madrid, de alegadamente ter rejeitado a Juventus, por amor ao Nápoles, e de ter sido oferecido ao Barcelona, o avançado está a tranformar-se numa obsessão dos adeptos do Grémio de Porto Alegre.

Romildo Junior, presidente do clube gaúcho, abasteceu o sonho da "torcida" ao confirmar conversas com o agente do jogador.

“Claro, já teve conversa. Como em tudo na vida, se não conversa, nada sabe. Tem que conversar para pelo menos saber das intenções. De repente, de vez em quando surge uma química, surge uma coisa diferente, de empatia, de desejo, aquelas coisas todas, aí, de repente, ele vem, porque o representante dele disse: 'ele está completamente impactado pela repercussão em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no país e também no continente sul-americano'", revelou, em declarações no programa Hora Consular.

A proposta está feita e o presidente do Grémio ainda lembra que se Cavani optar por Porto Alegre ficará mais perto de casa. O uruguaio tem a palavra.

O jogador, de 33 anos, está em clube, depois de ter terminado contrato com o Paris Saint-Germain. Todos esperam pelas cenas do próximo episódio para conhecer o seu destino.