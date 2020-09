Félix da Costa acelera com confiança para Le Mans

António Félix da Costa está confiante numa boa prestação nas 24 horas de Le Mans, este fim de semana, e acredita que poderá lutar pela vitória na categoria LMP2. O piloto português, campeão do mundo de Fórmula E, considera que este é o ano em que vai "com as melhores armas para lutar pela vitória".

Depois de dois anos com a BMW, Félix da Costa estará aos comandos do Oreca, da equipa JOTA, pela qual disputa o Mundial de Resistência.

"Somos uma boa tripla, temos tido boa época no Mundial de Resistência, com vários pódios e uma vitória. As 24 horas é uma corrida que não depende só da velocidade, mas também da consistência e de ter a certeza que não cometemos erros. A preparação foi bem feita e vamos confiantes para Le Mans", diz o piloto, em declarações à sua assessoria de imprensa.



Félix da Costa faz equipa com o britânico Anthony Davidson e o mexicano Roberto González. Portugal estará ainda representado por Filipe Alburquerque, que vai partilhar o Oreca da United Autosports, também inscrito na categoria LMP2, com os britânicos Paul di Resta e Phil Hanson.

A equipa portuguesa Algarve Pro Racing, também com um Oreca (LMP2), estará na grelha com o suíço Simon Trummer e os norte-americanos John Falb e Matthew McMurry.

A corrida, em Le Mans, começa às 13h30 de sábado, 19 de setembro, e termina 24 horas depois.