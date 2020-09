É oficial. World Rallycross de Portugal foi cancelado

A prova do Circuito Internacional de Montalegre do Campeonato do Mundo de Rallycross (WorldRX), agendada para os dias 10 e 11 de outubro, foi cancelada devido à evolução do estado da pandemia da Covid-19 em Portugal.

Em comunicado, enviado à Renascença pela autarquia de Montalegre, a organização da prova justifica o cancelamento pelas “contínuas preocupações de saúde global em relação à Covid-19”.

De acordo com o comunicado, “a evolução atual da pandemia em Portugal, o novo Estado de Contingência imposto pelas autoridades portuguesas, que traz novas limitações às viagens internacionais e regras mais rígidas para eventos de massa”, não permitem a realização da prova.

No documento, a organização refere ainda que a “saúde e a segurança de todos os envolvidos continuam a ser a prioridade enquanto navegamos nestas circunstâncias sem precedentes”, ansiando por “receber os pilotos, equipas e fãs no Circuito Internacional de Montalegre para este evento de classe mundial em 2021”.