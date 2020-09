Dívidas de Luís Filipe Vieira ao Novo Banco estão a ser auditadas

"Há uma coisa que me custa: é que o Novo Banco não é um jogo político para ser jogado, não é um Ás deste jogo, é pura e simplesmente uma instituição que pode ser e que deve ser avaliada, em que o Fundo de Resolução e a administração do Novo Banco devem ser verificadas e percebidas, mas que não me parece que possa, pura e simplesmente, ser utilizada desta maneira."

Segundo o "Correio da Manhã", entre agosto de 2014 e dezembro de 2018, o Novo Banco terá perdido mais de 225 milhões de euros com o grupo económico de Luís Filipe Vieira, que será um dos maiores devedores do antigo BES. Segundo a auditoria da Deloitte, a dívida total da Promovalor ao Novo Banco ultrapassa os 760 milhões de euros.

O presidente do Novo Banco garantiu que não houve aumento de exposição do grupo. Aguarda-se, neste momento, pelo resultado da análise às contas

As dívidas do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, ao Novo Banco estão a ser auditadas, revelou esta terça-feira no Parlamento o presidente da instituição bancária.

"O banco tinha uma carteira que herdou de ativos imobiliários que era má, era velha e era ilegal. Era má, porque só 14% desses ativos eram residenciais, 43% eram terrenos e 43% eram fábricas. Era também velho, porque 35% destes ativos tinham mais de cinco anos, mais de dois terços provinham do BES e tínhamos mais de 100 imóveis com mais de 20 anos dentro do banco. E era ilegal, porque os bancos são obrigados a vender os ativos não afetos à exploração no prazo de dois anos."

Provar que o negócio foi "justo e adequado"

Sobre a venda de imóveis alegadamente a "preço de saldo", como noticiado no final de julho pelo jornal "Público", António Ramalho anunciou que já chegou o parecer que o Novo Banco pediu a uma consulta independente internacional, com o objetivo de, nas suas palavras, esclarecer que o negócio foi justo e adequado.

"Tenho a certeza que toda a gente terá de reconhecer que o processo é adequado, que o preço foi o preço de mercado e que a estratégia, do ponto de vista do desinvestimento, era a única estratégia possível. Não me parece que isto seja mais do que um estranho caso de estudo, que foi lançado com esta maravilhosa capa que dizia que o Novo Banco vendeu 13 mil imóveis a preço de saldo a fundo das ilhas Caimão. Sabemos que não. Sabemos que foram vendidas a sociedades portuguesas detidas por uma empresa luxemburguesa chamada Encourage. E não eram 13 mil, eram oito mil”.

Neste ponto, o gestor defende que o Novo Banco não foi o único a vender imóveis em pacote, com prejuízo, referindo que outros bancos fizeram o mesmo, até porque não tinha 20 anos para vender os ativos um a um.

António Ramalho garante que nenhuma decisão é tomada sem que o interesse público seja defendido. O presidente do banco sublinha ainda que, em qualquer momento, o Fundo de Resolução pode afastar o seu conselho de administração.

O Ministério Público disse recentemente que não encontrou provas que sustentem que os ativos do Novo Banco tenham sido vendidos ao desbarato. A investigação foi desencadeada na sequência de uma carta enviada pelo primeiro-ministro, António Costa, à procuradora geral da República, pedindo que as operações fossem analisadas após uma denúncia de Rui Rio, líder do PSD.