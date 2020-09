​Tzolis e Biseswar são as principais armas do PAOK

O Benfica defronta, esta noite, o PAOK Salónica em jogo da 3º pré-eliminatória da Liga dos Campeões. A partida é fundamental para a continuidade dos vice-campeões portugueses na maior prova de clubes da UEFA. Mas quais são os pontos fortes da equipa grega neste início da temporada?

Para chegar à resposta, Bola Branca ouviu um dos vários jogadores portugueses que joga no campeonato grego. O extremo Ricardo Vaz, que alinha há quase dois anos pelo OFI Creta, fala de um PAOK que vale mais pelo coletivo, mas que dispõe de alguns jogadores muito interessantes, e destaca Tzolis e Biseswar.

"O PAOK tem um miúdo de 18 anos [Christos Tzolis] que se está a destacar bastante. Fez dois golos ao Besiktas na eliminatória anterior e também marcou para o campeonato, na primeira jornada com o Larissa. Tem muita qualidade e um futuro risonho, inclusive já foi chamado à seleção da Grécia. Destaco, também, o Biseswar que tem jogado numa posição nova para ele. Mas é uma equipa que vale pelo coletivo. Individualmente o Benfica é melhor", referiu.

PAOK com a preparação mais adiantada

Ricardo Vaz espera um jogo equilibrado, mas lembra que o PAOK tem a preparação mais adiantada.

"Já jogaram para a Liga Grega e para a Champions e estão com a preparação mais adiantada. Com o Besiktas ganharam e jogaram bem mas o Benfica tem muita qualidade e será diferente com este treinador e com os novos jogadores. O PAOK tem adeptos muito apaixonados e não poderão estar presentes, o que joga a favor do Benfica. Creio que será um jogo muito equilibrado", acrescentou o extremo do OFI Creta, que selesionou na jornada inaugural da liga grega.

O PAOK-Benfica, a contar para a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, decidida a uma só mão, joga-se esta noite, a partir das 19h00, em Salónica. O vencedor qualifica-se para o "play-off", onde defrontará os russos do Krasnodar. O clube derrotado tem entrada direta na fase de grupos da Liga Europa.

O jogo desta terça-feira tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.