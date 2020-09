​Toni. "Jorge Jesus sabe quais são as implicações do jogo com o PAOK"

Toni, emblemático jogador e ex-treinador das águias, entende as palavras de Jesus à luz do que é a sua experiência neste nível de competição. Isso não significa, no entanto, que JJ não tenha noção das consequências resultantes do desfecho do jogo desta noite na Grécia.

Jorge Jesus disse, no lançamento da partida, não sentir pressão pelo embate com o PAOK, mesmo estando tanto em jogo para o clube português.

Ganhar é o único resultado possível para um Benfica que procura, esta noite em Salónica, no estádio Toumba, ficar com bilhete para o "play-off" de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

O Benfica, além de desportivamente procurar estar entre os maiores do futebol europeu, também tem de pesar as questões financeiras. A presença na fase de grupos da Liga dos Campeões significa um encaixe inicial e automático de cerca de 40 milhões de euros.

"Ele está vacinado para este tipo de situações. Agora, é evidente que ele sabe que este jogo tem essas implicações todas. Não garante, desde já, a qualificação [para a fase de grupos Liga dos Campeões], mas dá a passagem para discutir o 'play-off' com o Krasnodar, podendo depois abrir as portas para [o encaixe] financeiro e para aparecer, de novo, no palco da Champions", diz Toni, em entrevista à Renascença.

O desfecho do jogo desta noite tem ainda outro peso, que Toni leva para a balança. Com eleições para a presidência do Benfica marcadas para outubro, o antigo treinador adverte que o resultado do desafio com o PAOK poderá ter impacto no ato eleitoral.

Rodagem do PAOK não tira favoritismo ao Benfica

Os gregos, comandados por Abel Ferreira, já estão em competição - eliminaram o Besiktas na 2.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões e venceram o Larissa na 1.ª jornada da liga da Grécia -, ao contrário do Benfica que se estreia oficialmente esta noite. Apesar de importante, este facto, não retira o estatuto de favorito aos encarnados, na opinião de Toni.

"O Benfica é mais forte, em termos individuais, mas o adversário atenua isso com uma excelente organização. O Benfica é favorito, mas terá de provar que é melhor dentro de campo", enfatiza.