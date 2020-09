Como Abel levou Zivkovic para o PAOK. "Aqui vais ser feliz"

Abel Ferreira explicou, esta terça-feira, porque e como convenceu Andrija Zivkovic a rumar ao PAOK, depois de o internacional sérvio ter terminado contrato com o Benfica, este verão.

O extremo foi decisivo na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, ao marcar o golo que derrotou o Benfica (2-1) e lançou o PAOK para o "play-off". No final do jogo, em conferência de imprensa, Abel assumiu que, no clube grego, "as oportunidades vão ser maiores".

"Quando se telefona a um jogador como Zivkovic e lhe dizes que se calhar ele é jogador de nível 'top' e que gostaríamos que viesse ajudar-nos e ele, num português claro, me diz que conhece o clube, conhece o hino do clube e canta o hino do clube, com a qualidade que tem só nos podia ajudar. Ele tem 24 anos e muito para crescer. A única coisa que lhe prometi foi: 'vem para aqui, que aqui vais ser feliz'", revelou.

O excesso de Jesus foi a "sorte" de Abel

O treinador português salientou que "uma equipa como o Benfica tem muita qualidade em todas as posições, não podem jogar todos":

"Por sorte nossa, o 'mister' Jorge Jesus tinha muitas opções para aquela posição. E por várias razões, o Benfica e o jogador decidiram fechar um ciclo, como acontece até com os melhores jogadores do mundo."

No final de contas, Zivkovic foi decisivo para eliminar o Benfica, ao marcar ao primeiro remate que fez no jogo em Salónica.

"Com jogadores de qualidade, ajuda. Se calhar, não precisa de chutar cinco vezes, precisa de chutar uma", assinalou Abel.