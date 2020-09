Benfica defronta PAOK à procura de um lugar na Liga dos Campeões

O vice-campeão português está obrigado a bater o também vice-campeão grego, de Abel Ferreira, que está a iniciar a segunda época no clube, para ganhar o direito de defrontar os russos do Krasnodar no "play-off", numa eliminatória que já será a duas mãos, e continuar na luta pelo acesso à fase de grupos, que financeiramente garante logo ao apurado mais de 40 milhões de euros.

Jorge Jesus surgiu confiante perante os jornalistas, na conferência de imprensa de lançamento do jogo, rejeitando pressão acrescida pelo estatuto de favorito que a equipa portuguesa detém e foi reconhecido por Abel.

Sem Svilar, com Covid-19, e com Jardel e Samaris lesionados, Jesus vai apostar em alguns dos reforços no 11 titular. Vertonghen e Cebolinha têm, aparentemente, lugar garantido. Onze provável do Benfica: Vlachodimos, André Almeida, Rúben Dias, Vertonghen e Grimaldo; Weigl, Taarabt, Rafa e Everton Cebolinha; Pizzi e Seferovic.

Historicamente, o clube lisboeta soma por triunfos os três jogos disputados no reduto do PAOK Salónica, tendo vencido no Estádio Toumba em 1999/2000, por 2-1, em 2013/14, na primeira passagem de Jorge Jesus pela Luz, por 1-0, e, na anterior tentativa de chegar à Champions, em 2018/19, por expressivos 4-1.

O encontro entre o Benfica e o PAOK tem início marcado para as 19h00, com arbitragem do alemão Felix Brych. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.