Inédito nos EUA desde os anos 1980. ​Venda de discos em vinil ultrapassa CD

As vendas de discos em vinil ultrapassaram as vendas de CD nos Estados Unidos em 2020. É a primeira vez que tal acontece desde a década de 80 do século passado.



Segundo o canal de televisão norte-americano CNN, as vendas de discos de vinil valeram, no primeiro semestre deste ano, quase 200 milhões de dólares, enquanto que as dos CD registaram valores na casa dos 108 milhões de euros.

A CNN cita números divulgados pela Associação Americana da Indústria de Gravação.

A tendência de crescimento das vendas de vinil face aos CD tem-se verificado desde 2005.