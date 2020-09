Sporting transfere Acuña para o Sevilha

O Sevilha oficializou a contratação de Marcos Acuña, ao Sporting. O argentino realizou exames médicos durante a manhã desta segunda-feira e assinou um acordo válido por quatro temporadas.

Os espanhóis não revelaram os valores do negócio, mas de acordo com que avançou a agência EFE, o Sporting receberá 10,5 milhões de euros, no imediato, e poderá encaixar mais dois milhões, por objetivos. Os leões previam realizar 15 milhões de euros, mas acabam por ver sair o jogador por um valor mais baixo.

Acuña, de 28 anos, não entrava nos planos de Rúben Amorim e estava a treinar à parte do grupo. O comportamento do atleta, aliado ao seu desejo de sair, levaram a este desfecho.

Depois de três épocas em Alvalade, Acuña segue para o Sevilha, treinado por Lopetegui. A ideia do treinador é utilizar o internacional argentino como lateral-esquerdo, posição em que tem atuado nos últimos tempos.