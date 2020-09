A confusão continua

O início da nova temporada futebolística não tem trazido boas notícias, dando azo a uma enorme confusão que, aliás, tem alastrado a diversos sectores.

Estando em causa, prioritariamente, a defesa da saúde de todos nós, continuamos a assistir a situações que muitas vezes vão para além da nossa compreensão.

Para a confusão está a contribuir o conhecimento de casos que ultrapassam todas as previsões, que estão a dar origem a alguma desordem nas estruturas responsáveis, e a causar muita apreensão aos dirigentes, para além, claro, da ansiedade que está instalada nos adeptos, com todas as dúvidas que teimam em não desaparecer do seu horizonte.

O começo da segunda Liga não deixou motivos para bons augúrios: dois jogos adiados "sine die", conhecidas que foram as infecções em vários elementos dos seus clubes, soam já as trombetas que anunciam a não realização do jogo Sporting-Gil Vicente, incluído na jornada inaugural do calendário da Liga principal, com quinze positivos nos gilistas e dez nos leões, sabendo-se também que um dos guarda-redes do Benfica passou a estar incluído na lista dos afectados.

E uma mão cheia de casos pode indiciar que, infelizmente, poderemos não ficar por aqui.

Este desfile de problemas ajudou igualmente a lançar séria perturbação nas autoridades da saúde, e por isso têm sido ouvidas críticas vindas de vários quadrantes.

Daí o termos dito logo no início que a confusão está instalada no nosso futebol.

Pelo meio, repetem-se os apelos no sentido de permitir o regresso, ainda que de forma moderada, dos espectadores às bancadas dos estádios, mas aos quais a DGS e o Governo continuam a manter-se insensíveis.

E certamente nada mudará nesta linha de orientação seguida pelas entidades responsáveis, pois passou agora a haver outros problemas que são inquestionavelmente bem mais importantes.