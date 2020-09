Centro Missionário da Arquidiocese de Braga junta-se à campanha “Juntos por Cabo Delgado”

O Centro Missionário da Arquidiocese de Braga (CMAB) uniu-se à campanha “Juntos por Cabo Delgado”, uma província de Moçambique onde se estima haver cerca de 250 mil deslocados internos das zonas/comunidades atacadas pelos insurgentes.

“Estes encontram-se dispersos por toda a província de Cabo Delgado e províncias vizinhas, mas também num campo de deslocados internos, em Metuge, a cerca de 40 km da cidade de Pemba”, explica o CMAB, em comunicado enviado à Renascença.

A campanha de ajuda foi lançada em julho pela Diocese de Pemba, em parceria com as cáritas diocesanas e a Universidade Católica de Moçambique.

O CMAB da Arquidiocese de Braga junta-se agora à iniciativa com um conjunto de organizações parceiras: Cáritas Portuguesa, Fashion Education One Work, Infância Missionária de Balasar, LIAM, Leigos Boa Nova, Associação Regina Mundi, Missionários Combonianos, Missionários do Espírito Santo, Missão (A)mares, Mosaico, Mundo Posible, O melhor de Nós, Rosto Solidário e Sociedade Missionária da Boa Nova.

De acordo com Centro Missionário da Arquidiocese de Braga, as contribuições serão geridas pela Diocese de Pemba “para o que esta considerar mais premente, nomeadamente na formação de ativistas em apoio psicossocial para trabalho com os deslocados com maiores traumas; no apoio ao campo de refugiados de Metuge, com alimentos, esteiras (camas), agasalhos; no apoio às famílias e comunidades que acolhem famílias de deslocados”.

Os donativos podem ser feitos para o IBAN PT50 0010 0000 0276 7480 0020 8.

O Centro Missionário Arquidiocesano de Braga (CMAB) é o organismo da Igreja de Braga que promove e coordena a formação, animação e cooperação missionária. Tem também à sua responsabilidade a coordenação do projeto de cooperação missionária entre as Dioceses de Braga e Pemba (Moçambique), com o assumir da paróquia 552 da Diocese de Braga, em Pemba.