A Economia de Francisco. "Somos muitos e há muito entusiasmo" com o encontro

Rita Sacramento Monteiro, 33 anos, é gestora de voluntariado corporativo e colabora com a ACEGE Next - a estrutura mais jovem da Associação Cristã de Empresários e Gestores - na preparação do encontro ‘A Economia de Francisco’, que o Papa convocou para Assis com estudantes e jovens economistas de todo o mundo, incluindo 50 portugueses.

Por causa da pandemia de Covid-19 o evento foi adiado de março para novembro, e soube-se há dias que não poderá decorrer de forma presencial, mas apenas através dos meios digitais. Rita não acredita que isso vá empobrecer a reflexão.

“Eu acho que o maior desafio vai ser do ponto de vista de organização digital, como é que vamos organizar-nos em grupo e gerir um evento destes tão grande, com tanta gente, mas acho que a discussão vai ser rica na mesma”, diz à Renascença esta responsável que fez o primeiro curso de preparação para o encontro (de setembro de 2019 a maio de 2020), e está envolvida no segundo módulo que a ACEGE Next lançou em junho e se prolonga até novembro, com várias sessões previstas, a próxima já esta semana. “Dia 16 de setembro vamos estar a olhar para o tema da energia e da pobreza. Há ainda muitas pessoas no mundo sem acesso à energia, portanto este é um tema bastante importante”, adianta.

Em cada sessão, por Zoom, os participantes estão divididos por grupo de trabalho (villages).

“No fundo trazem aquilo que se está a discutir a nível internacional, preparam as sessões em conjunto com a equipa da ACEGE Next, em colaboração também com os professores que nos têm estado a acompanhar neste percurso, e depois desafiamo-nos uns aos outros a pensar propostas. Cada um tem a sua perspetiva: temos pessoas ligadas à academia, pessoas que trabalham em empresas ou no setor social, estudantes. Torna-se, de facto, uma discussão muito interessante e muito rica”, sublinha.