FC Porto regressa ao trabalho em dia de operação a Mbaye

O FC Porto regressou aos treinos esta segunda-feira, dia em que Mbaye foi operado.

Segundo informações no site oficial do clube, o guarda-redes foi submetido a uma ligamentoplastia (substituição do ligamento danificado com um enxerto) do ligamento cruzado anterior. A cirurgia decorreu "sem intercorrências", num hospital da cidade do Porto.

O restante plantel do FC Porto voltou ao trabalho depois de um dia de folga. Sérgio Conceição chamou o guarda-redes Francisco Meixedo, da equipa B, para participar na sessão vespertina.

Sem treinar, continuam os lesionados Marcano (tratamento), Nakajima (ginásio e treino condicionado) e Cláudio Ramos (ginásio).

O FC Porto volta a treinar na terça-feira de manhã, no Olival.

Os dragões preparam a receção ao Braga, a contar para a primeira jornada do campeonato e marcada para sábado, às 21h00, no Estádio do Dragão. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.