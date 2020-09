Vamos comer melhor depois da Covid-19?

Veja também:

O medo persiste porque a Covid-19 mata e intensifica-se porque, associada a outras complicações, mata ainda mais. O vírus ganha força com a idade do doente, ou a falta dela, a fragilidade, qualquer imperfeição nas defesas ou excesso. O termo habitualmente empregue são “outras patologias associadas” ou “comorbilidades”, ou seja, quando ao novo coronavírus se junta a outra doença ou condição – está criada a tempestade perfeita.

Um destes riscos, cada vez maior entre a população portuguesa, é a obesidade. Sim, os portugueses estão a ficar cada vez mais obesos. O excesso de peso é causa de mortalidade e, associado à Covid-19, acelera a ação do vírus.

Segundo o último Inquérito Nacional de Saúde (2019) do Instituto Nacional de Estatística, 16,9% da população adulta (com 18 anos ou mais) é obesa, mais de metade (53,6%) tem excesso de peso. A situação é mais grave no caso das mulheres, a partir dos 55 anos e nas classes mais desfavorecidas e com menos escolaridade. No entanto, não são só os adultos que lutam com a balança. Um relatório da Health at a Glance, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), revela que 67,6% da população portuguesa acima dos 15 anos tem excesso de peso ou é obesa. Portugal é o quarto país da OCDE com a população mais obesa.

Ágata Roquette, formada em nutrição e engenharia alimentar, diz à Renascença que durante os 15 anos em que dá consultas "são cada vez mais os pacientes enviados por médicos por questões de saúde, seja por colesterol alto, ácido úrico elevado, problemas de coluna/articulações/ joelhos, diabetes, apneia do sono, etc". A Direção Geral da Saúde acrescenta que “a obesidade está ligada a uma grande mortalidade e morbilidade, sendo que as complicações associadas podem ser responsáveis por 5 a 10% dos custos de saúde”.

Um estudo recente da Universidade da Carolina do Norte, encomendado pelo Banco Mundial, alerta que a obesidade pode diminuir a eficácia da vacina contra a Covid-19. Por outro lado, nos infetados obesos o risco de morrer aumenta 48%, o risco de internamento sobe 113% e têm mais 74% de possibilidade de serem admitidos nos cuidados intensivos, uma percentagem partilhada por aqueles que têm excesso de peso.

Regressar à comida verdadeira – Realfooding

“A actual situação está a sensibilizar muitas pessoas, percebemos que estamos mais vulneráveis, o que nos faz repensar e dar mais atenção à saúde”, diz Carlos Ríos. O nutricionista espanhol dá a cara pelo movimento realfooding, um estilo de vida que defende a exclusão dos ultraprocessados da alimentação.