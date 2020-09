Tribunal superior valida medidas do Governo para controlar pandemia

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números O Supremo Tribunal Administrativo considerou que as medidas de controlo da pandemia do governo que proíbem ajuntamentos públicos de mais de 10 ou 20 pessoas são da competência do executivo e não violam a Constituição, informou esta segunda-feira o Governo. Numa nota da Presidência do Conselho de Ministros, o Governo refere que foi hoje notificado da decisão do Supremo Tribunal Administrativo (STA) que considerou que "as medidas de controlo da pandemia aprovadas pelo Governo são conformes à Constituição". A nota esclarece que estava em causa um pedido de declaração de inconstitucionalidade das normas que proíbem ajuntamentos de mais de 10 ou 20 pessoas em espaço público, as quais, alegadamente, violariam o direito fundamental a organizar e participar em reuniões de amigos e família, corporizadas em jantares, tertúlias, sessões lúdicas ou piqueniques. Não menciona contudo quem apresentou o pedido junto do STA.

"O STA considerou que, além de o Governo ser competente para a sua aprovação, as medidas adotadas são conformes à Constituição, por um lado, pela natureza de excecionalidade da situação que atualmente se vive e pelo seu caráter temporário e, por outro lado, pela existência de uma concreta cadeia ininterrupta de legitimação democrática para as mesmas", indica a nota governamental. Assim, enfatiza o governo, o STA confirmou que existe em Portugal neste momento um “quadro legislativo parlamentar adequado e necessário a um Estado de Direito de emergência sanitária, ou seja, um quadro legislativo de habilitação das medidas administrativas de emergência”. O acórdão vai ainda no sentido de que tal panorama de emergência é o único que é “compaginável com a dinâmica de uma situação de crise de saúde pública e com a adoção das medidas adequadas para a sua contenção e mitigação”. Segundo o governo, o acórdão do STA considerou igualmente que as medidas em causa correspondem à implementação em Portugal das recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), sendo que "a eficácia do combate a um fenómeno como uma pandemia, num mundo globalizado e onde existe uma rápida e ampla mobilidade de pessoas, [impõe] a adoção de medidas ágeis por todos os Estados-membros e em quase simultaneidade”.