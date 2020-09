TAP. Porto volta a ficar excluído dos planos de retoma da empresa

O Porto volta a ficar de fora dos planos de retoma da TAP. A companhia aérea vai repor, já no próximo mês, vários voos para a Europa, África, Brasil e Estados Unidos. A transportadora vai criar ainda seis novas rotas para destinos turísticos, no verão do próximo ano.

A notícia é avançada pelo Jornal de Notícias, esta segunda-feira. Todos os voos vão ter partida do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. O aeroporto Sá Carneiro, no Porto, vai ter apenas uma nova rota, para a ilha do Sal, em Cabo Verde, no início de dezembro.

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, tinha prometido reverter a centralização da empresa que, no Norte, está a ser substituída por companhias privadas.

António Costa tinha dito que o plano inicial de rotas desenhado pela TAP “não tinha credibilidade”.