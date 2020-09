"Quando olho para as regras da DGS, é como se estivéssemos numa escola de há 200 anos"

As crianças já estavam confinadas antes da pandemia e este é o momento ideal para adotar novos modelos de aprendizagem que privilegiem o contacto com o exterior e a autonomia dos alunos. A tese é defendida pelo professor e investigador da Faculdade de Motricidade Humana (FMH) da Universidade de Lisboa, Carlos Neto.

Em entrevista à Renascença o docente da FMH adianta que, durante o período de confinamento, cerca de 80% das crianças passaram tempo sedentário em casa. Um cenário que deve ser combatido, também no regresso às aulas. Para o especialista, os constrangimentos e restrições definidos nas diretivas da Direção-Geral da Saúde (DGS) não são adequados aos dias de hoje, mas antes a “uma escola de há 200 anos”.

"O que não pode acontecer é que, neste regresso à escola, as crianças sejam confinadas dentro da sala de aula, sentadas, quietas e caladas, com uma gestão de um tempo demasiadamente formatado, estruturado, e terem inclusivamente intervalos dentro da própria sala de aula. Isso seria impensável", defende.







Durante os últimos meses as crianças viveram um período de confinamento inédito, necessários ao combate à pandemia de Covid-19. O que mais o preocupa, do ponto de vista da saúde física e mental destes jovens?

O que me preocupa, de facto, é que nesta pandemia foi esquecido o corpo. Antes da pandemia já as crianças estavam confinadas, já havia problemas graves de obesidade, de excesso de peso, de diabetes, de doenças cardíacas e respiratórias. Também uma decadência enorme, do ponto de vista lúdico e motor, onde as crianças viviam com desordens mentais grandes, como é o caso da ansiedade, depressão, défice de atenção e hiperatividade e, também, a taxa de suicídio. Estou muito preocupado com as condições de sedentarismo em que as crianças e jovens estão a viver atualmente, quer o que viveram em confinamento, quer agora no regresso à escola.

Dos estudos que nós temos na Faculdade de Motricidade Humana (FMH) podemos retirar a conclusão de que 80% das crianças passaram tempo sedentário em casa. Quer em tempo de ecrã, quer sentadas no sofá e, portanto, há aqui um desenvolvimento sobre o qual ninguém está a falar, do ponto de vista do que é a saúde física e, acima de tudo, também a saúde mental.

Se não tivermos cuidado, esta pandemia do excesso de peso vai aumentar. Porque no momento em que há inatividade física, quer na sala de aula, quer em casa, quer na escola, quer na rua, nós temos aqui um cenário dantesco do ponto de vista futuro. Supõe-se, aliás, que até 2030 se passe de 150 milhões de crianças com excesso de peso e obesas, no espaço europeu, para cerca de 250 milhões. Portanto, eu chamo à atenção para importância dada ao corpo em movimento, para as questões relacionadas com o sedentarismo e a atividade física, que são absolutamente essenciais.

Por outro lado, houve, de facto, famílias que tiveram oportunidade de redescobrir o que é viver com os filhos, porque a situação em que vivemos reflete uma dependência enorme do tempo de trabalho. As crianças são vítimas do tempo que passam na escola, muitas vezes, para que os pais possam trabalhar. Aprender a viver na incerteza foi algo que passou a estar presente na ordem do dia. Ainda assim, é preciso também dizer que o confinamento em casa e o ensino à distância foi bom para algumas crianças, mas foi mau para outras, na medida em que reforçou algumas desigualdades e injustiças.