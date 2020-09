Hospital Santa Maria recebeu 103 crianças com Covid-19. Dez foram internadas

Veja também:

Dez por cento de 103 crianças e adolescentes diagnosticados com Covid-19 no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) tiveram de ser internadas, uma das quais em cuidados intensivos, segundo um estudo divulgado esta segunda-feira.

O estudo do CHULN, publicado hoje na Acta Médica Portuguesa, revista científica da Ordem do Médicos, pretendeu descrever a abordagem assistencial e evolução clínica das crianças e adolescentes (0-18 anos) diagnosticados com infeção por SARS-CoV-2 e seguidos no Departamento de Pediatria do CHULN entre 11 de março e 18 de junho de 2020.

“Das 103 crianças e adolescentes diagnosticados com infeção por SARS-CoV-2, dez (o equivalente a 10% do total) apresentaram critérios de internamento, dos quais três por questões sociais”, adianta o estudo, segundo o qual a mediana da duração de internamento foi de 6,5 dias.

Uma das crianças com síndrome inflamatória multissistémica pediátrica necessitou de internamento em cuidados intensivos.