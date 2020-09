Governo elogia Santuário de Fátima pela resposta à enchente de 13 de setembro

Veja também:

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, disse, esta segunda-feira, na conferência de imprensa da DGS, que o Santuário de Fátima não estaria à espera de receber tantas pessoas no recinto por altura da peregrinação do 13 de setembro, mas que "quando se apercebeu do número de pessas fechou as entradas".

"A instituição já reconheceu isso mesmo", disse o governante. Sobre o incidente, Lacerda Sales referiu ainda que a Igreja Católica tem um histórico de bom comportamento para com as autoridades de saúde durante o combate à epidemia do Covid-19. “Gostaria de recordar que a Igreja Católica teve, no passado recente, um histórico de comportamento exemplar e de diálogo constante e permanente com as autoridades de saúde.”

Lacerda Sales acrescentou que "a instituição já pediu uma reunião ao nosso gabinete, o que revela bem a postura da instituição".

O Santuário de Fátima teve de fechar as entradas no recinto, durante a realização da peregrinação de setembro deste domingo, por ter atingido a lotação de segurança prevista no seu plano de contingência. Segundo Carmo Rodeia, porta-voz do Santuário, foi a primeira vez que tal aconteceu durante o período de desconfinamento.



“Encerrámos por completo as entradas pelos túneis e monitorizámos, com a colaboração da GNR, todas as restantes entradas”, explicou a porta-voz à Renascença, revelando ainda que, desde agosto, têm vindo a monitorizar as entradas, pois “as pessoas têm participado muito na missa dominical às 11h00”.