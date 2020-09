Fundação para a Saúde alerta para suborçamentação do SNS e desafios da pandemia

Segundo a FS, a pandemia de Covid-19 veio evidenciar, relativamente ao SNS, dois aspetos opostos: por um lado realçou o "valor de um serviço público de saúde compreensivo (abrangente)", abarcando todo o espetro de cuidados de saúde (da saúde pública aos cuidados intensivos), universal, baseado numa lógica de "solidariedade e não mercantil", por outro lado acentuou as fragilidades estruturais e a escassez de meios do SNS.

Este alerta e outros problemas constam de um comunicado hoje divulgado pela fundação a propósito da celebração na terça-feira do 41.º aniversário do SNS, só que desta vez em tempo de pandemia de Covid-19, o que para a FS coloca riscos, desafios e oportunidades para transformar o SNS.

A Fundação para a Saúde (FS) alertou esta segunda-feira para a suborçamentação, arrastada por décadas, do Serviço Nacional de Saúde (SNS), com desresponsabilização das equipas de gestão e agravamento de ineficiências e de desperdícios.

De entre os problemas, a fundação indica três, "especialmente críticos", a começar pelo agravamento do acesso oportuno e célere das pessoas aos cuidados de saúde de, agora com "barreiras e atrasos nunca antes vivenciados".

Outro problema resulta da "fragmentação e descontinuidade" de cuidados clínicos – quer entre equipas, serviços e tipos de cuidados, quer entre setores, especialmente entre saúde e segurança social – afastando as pessoas da posição central que deveriam ter no SNS.

O agravamento de "desigualdades indesejáveis" entre pessoas e comunidades, tanto em relação ao acesso, como à utilização de cuidados e aos resultados de saúde é outro dos problemas identificados.

No entender da fundação, tais problemas resultam de causas como "organização desligada e descontínua, por silos ou tipos de cuidados (hospitalares: primários, continuados, paliativos, instituições do setor social público e privado, instituições do setor privado mercantil), remetendo a integração de cuidados centrada na pessoa para um horizonte longínquo".