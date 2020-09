Filinto Lima: “Gostava que a sociedade adotasse as regras das escolas. Ajudava a conter a pandemia”

Novas regras

Nas escolas as mudanças vão ser muito consideráveis. Será preciso manter o distanciamento social e o uso de máscara é obrigatório para professores, pessoal não docente e alunos a partir do 5.º ano, em todo o espaço escolar, inclusive nas salas de aula. Na Madeira a máscara é obrigatória para as crianças a partir dos seis anos.

Outra regra essencial é desinfetar as mãos, as mesas de trabalho, as cadeiras, respeitando sempre a regra de não partilhar nada.

As autoridades vão considerar que há um surto nos estabelecimentos de ensino quando forem identificados, pelo menos, dois casos de infeção com ligação entre si.

Já os alunos comprovadamente de risco vão poder aprender à distância, mediante pedido dos encarregados de educação. Trata-se de um alargamento da portaria que assegura o apoio aos alunos com doença oncológica, aprovado pelo Ministério da Educação.

Uma outra mudança é a criação de "bolhas". A ideia é que os alunos da turma contactam apenas entre si: partilham horários, a sala de aula, as mesas na cantina e um espaço específico do recreio durante os intervalos.

As idas à casa de banho só devem acontecer durante as aulas. Os intervalos são mais curtos e em alguns casos dentro da própria sala de aula. Tudo para evitar ajuntamentos e que as turmas se cruzem, reduzindo assim os contactos entre alunos.

As escolas estão a criar turnos para os almoços nas cantinas, outras recorrem ao sistema de "take away"; colam fitas para delimitar as áreas permitidas ou pintam setas no chão para definir o sentido de circulação.

É também recomendado que as salas sejam “amplas e arejadas”, que se mantenham janelas e portas abertas para circular o ar e evitar o contacto com maçanetas ou puxadores. Deve haver uma sala para cada turma e é sugerido que as mesas sejam dispostas com a mesma orientação, para que os alunos não fiquem alinhados de frente uns para os outros.