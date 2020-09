Covid-19: Subiu para oito número de infetados em navio cruzeiro no Douro

A Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N) informou, esta segunda-feira, que há um sexto tripulante infetado com covid-19 no navio cruzeiro da empresa CroisiEurope que opera no rio Douro, além de dois passageiros.

"Foram identificados, até ao momento, oito casos confirmados, dos quais dois passageiros e seis tripulantes", lê-se num esclarecimento enviado à agência Lusa.

Segundo a ARS-N, estão a ser desenvolvidas "todas as medidas, de acordo com as orientações da Direção-Geral da Saúde e continuará a acompanhar esta situação".

A embarcação encontra-se atracada em Castelo de Paiva, no distrito de Aveiro, desde o dia 07 de setembro, quando foi conhecido haver casos de covid-19 a bordo.

Na quarta-feira, quando eram conhecidos cinco casos entre a tripulação, o presidente da Câmara da Castelo de Paiva disse à Lusa que os 20 tripulantes permaneciam a bordo, encontrando-se "os infetados em isolamento, enquanto os demais cumpriam o plano de contingência definido pelas autoridades de saúde".

"Todos os passageiros abandonaram a embarcação de acordo com as indicações das autoridades de saúde", disse ainda o autarca.

Fonte da Administração Regional de Saúde do Norte confirmou, naquele dia, que todos os passageiros e tripulantes da embarcação estavam a ser testados.

No total, de acordo com a mesma fonte, são 67 passageiros e 20 tripulantes.