Covid-19. Psicólogos defendem que escolas devem ter equipas para ajudar alunos

“As escolas devem reforçar as estruturas e recursos que dão resposta aos problemas educativos, de saúde psicológica e de inclusão mais frequentes”, defende a OPP, num documento sobre o regresso às aulas que realizou em conjunto com a UNICEF.

As escolas também devem estar atentas para os casos de alunos cujas famílias foram afetadas financeiramente pela pandemia sendo obrigados a uma rutura com o seu estilo de vida anterior, assim como a casos em que os alunos estiveram expostos a abuso e negligência.

No geral, as escolas devem recolher informação de forma regular e sistemática, que permita monitorizar a saúde psicológica de toda a população escolar.

Os psicólogos lembram ainda aos docentes que é possível que encontrem alguma regressão académica, emocional e social das crianças e jovens e que não se podem esquecer do impacto negativo do novo ambiente escolar, que tem agora menos interações sociais.

“Ajudar a pensar sobre formas criativas de conviver e expressar afetos, mantendo os comportamentos de proteção” é uma das sugestões dos psicólogos, que reforça a ideia de que é preciso estar atento aos sinais de alerta relativos à saúde psicológica.

O uso de máscara dentro da sala de aula torna dificulta no momento de perceber as emoções e de conseguir acompanhar o discurso. “Este impacto poderá ser substancialmente mais significativo em alunos com dificuldades de aprendizagem, dificuldades auditivas ou outras perturbações do desenvolvimento”.

Nas escolas onde, por falta de alternativa, aumentaram o tempo de aulas e diminuíram os tempos de intervalo há mais probabilidades de os alunos ficarem desmotivados ou desconcentrados.

“Reconheçam que a produtividade e o envolvimento dos alunos possam não ser, inicialmente, os mesmos que tinham anteriormente. É possível que sintam que têm de conhecer novamente os seus alunos, para poder adaptar a forma como ensinam ao seu ritmo de aprendizagem, capacidade de concentração e motivação atual para a aprendizagem”, recomenda ainda a OPP.