Covid-19 por concelho. Lisboa com aumento de 300 casos e cinco novas entradas na lista

Veja também:

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) revela que Lisboa (+307), Sintra (+264), Amadora (+155), Loures (+147) e Oeiras (+118) são os municípios com maior aumento de infeções, nos últimos setes dias.

De acordo com o mesmo documento, os municípios do Seixal e Guimarães ultrapassaram esta semana os mil infetados e Vila Nova de Gaia supera a barreira dos dois mil casos. Do total de concelhos, 189 registam, pelo menos, mais um caso confirmado de Covid-19, nos últimos sete dias.

“Em relação às áreas críticas, de facto a maior parte dos concelhos continuam localizados na região de Lisboa e Vale do Tejo, sendo que Guimarães e Vila Nova de Gaia apresentam também maior incidência por 100 mil habitantes”, explicou em conferência de imprensa a diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas.



Castro Verde (3), Estremoz (4), Mértola (5), Nisa (4), quatro municípios da região do Alentejo, e ainda Mesão Frio (8), no Norte do país, juntam-se à lista da DGS.

Há, neste momento, 272 concelhos portugueses com, pelo menos, três casos confirmados de Covid-19.

Miranda do Douro regista um decréscimo no número de casos confirmados.