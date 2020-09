Covid-19. Escolas vão fechar "se medidas não forem mais exigentes", alerta Fenprof

Veja também:

O secretário-geral da Federação Nacional de Professores (Fenprof) alertou esta segunda-feira que as escolas vão voltar a encerrar se as medidas não forem mais exigentes, sublinhando que a maioria dos estabelecimentos ainda não tem condições as condições necessárias.

“Nós achamos que nada substitui o ensino presencial, mas se as medidas não forem exigentes, rigorosas, se não forem aquelas que se recomenda para a comunidade, o que vamos ter é rapidamente escolas a fecharem”, sublinhou Mário Nogueira.

O secretário-geral da Fenprof falou hoje aos jornalistas à entrada da Escola EB 2,3 Marquesa de Alorna, em Lisboa, onde apresentou os resultados de um inquérito a 321 agrupamentos escolares, que revelam que a maioria das escolas vai reabrir com falta de funcionários e docentes e não conseguiu implementar algumas das orientações do Ministério da Educação para minimizar o risco de contágio do novo coronavírus.

“As direções das escolas, os professores e quem preparou este ano letivo fez o que era possível e até o quase impossível”, sublinhou, explicando que, no entanto, as escolas não tiveram condições para muitas das medidas necessárias.