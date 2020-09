​Covid-19. Escolas privadas têm liberdade para decidir desde que sem risco para a saúde pública

Veja também:

A diretora-Geral da Saúde Graça Freitas garantiu esta segunda-feira que as escolas privadas têm alguma liberdade para decidir sobre o encerramento de turmas, desde que não seja colocada em causa a saúde pública.

Graça Freitas foi questionada sobre a atuação de um colégio privado internacional, em Carcavelos, que mandou encerrar seis turmas do 7º ao 12º ano, depois de terem sido detetadas quatro infeções em dois alunos e dois professores.

A diretora-Geral da Saúde explicou que as orientações da DGS para as escolas “são boas práticas que devem ser observadas, mas há graus de liberdade”, ressalvando, no entanto, que essa liberdade não pode colocar “em causa a saúde pública”.