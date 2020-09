Covid-19: 88 militares portugueses na República Centro-Africana testaram positivo

Veja também:

Quase metade do contingente militar português na República Centro Africana testou positivo para a Covid-19. De acordo com a nota de imprensa enviada à Renascença, 88 militares apresentaram resultados positivos.

De acordo com o comunicado do Estado Maior General das Forças Armadas, "os militares infetados estão bem e apresentam bom prognóstico". A nota informa ainda que os militares permanecem "dentro da sua base em Bangui (Campo M’Poko) em isolamento, sob acompanhamento da equipa médica da Força e em estreita articulação com as estruturas da saúde militar no território nacional".

Os restantes 92 militares que fazem parte do contingente também foram testados, mas apresentaram resultados negativos. Ainda assim, estão "em quarentena, no Campo M’Poko, tendo sido tomadas as medidas consideradas adequadas para a contenção deste surto".

Desde o início da pandemia, a República Centro Africana registou 4.749 casos de Covid-19, dos quais 62 acabaram por morrer.